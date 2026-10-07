पोवारी भाषा मा बोलों ।
पोवारी भाषा मा लिखो ।
माटी को गुण दिसन देव।
मातृभाषा को वैभव बढ़न देव।।
भाषा को सौंदर्य बढ़ावो।
भाषा को वैभव बढ़ाओं।
माटी को गुण दिसन देव।
मातृभाषा को वैभव बढ़न देव।।
भाषा की महिमा बढ़ाओ।
भाषा की प्रतिष्ठा बढ़ावो।
माटी को गुण दिसन देव।
मातृभाषा को वैभव बढ़न देव।।
भाषा को उत्कर्ष करों।
भाषा को उत्थान करों।
माटी को गुण दिसन देव।
मातृभाषा को वैभव बढ़न देव।।
भाषा विकसित करों।
संस्कृति विकसित करों।
माटी को गुण दिसन देव।
मातृभाषा को वैभव बढ़न देव।।
मातृभाषा उन्नत करों।
संस्कृति उन्नत करों।
माटी को गुण दिसन देव।
मातृभाषा को वैभव बढ़न देव।।
भाषा की पहचान बढ़न देव।
भाषा को स्वाभिमान बढ़न देव।
माटी को गुण दिसन देव।
मातृभाषा को वैभव बढ़न देव।।
-ओ सी पटले
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40 मिनट पहले
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