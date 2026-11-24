आगे- आगे चली पोवारी
पीछे- पीछे चली आमरी कलम।
आता नाहाय चिंता,
मिल गयेव आमला आपलो धरम।।
पोवारी साहित्यिकों मा
लगी से आपस मा दिन रात शर्यत।
आता नाहाय चिंता,
मिल गयेव आमला आपलो धरम।।
नाहाय कोनी की पर्वा
नाहाय कोनीला कोनी की फिकर।
आता नाहाय चिंता,
मिल गयेव आमला आपलो धरम।।
नाहाय शब्दों की लाचारी
नाहाय साहित्यिक प्रतिभा कम।
आता नाहाय चिंता,
मिल गयेव आमला आपलो धरम।।
भावना ला फूट गया पंख
कल्पनाओं की उड़ान मा से दम।
आता नाहाय चिंता,
मिल गयेव आमला आपलो धरम।।
ऊंची मंजिल आमरी से
भाषा को उत्कर्ष, भाषा होये उन्नत।
आता नाहाय चिंता,
मिल गयेव आमला आपलो धरम।।
बढेव भाषा को सौंदर्य
मिलें मातृभाषा ला परम् वैभव।
आता नाहाय चिंता,
मिल गयेव आमला आपलो धरम।।
-ओ सी पटले
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एक घंटा पहले
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