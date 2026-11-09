जिंदगी अपने उसूलों पर जी जाए, तो क्या कम है, दुनिया की नज़रों में सफल होना जस्ूरी है क्या?

शिक्षक होना काफ़ी नहीं क्या,

ममता लुटाने के लिए Ma होना ज़रूरी है क्या?

रक्षा तो बहन भी कर सकती है.

हर राक्षी के लिए भाई की कलाई ज़र्ूरी है क्या?

बेटी भी तो वंश की पहचान बन सकती है,

पीद्ियों आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जसूरी है क्या?

दिल खूबसूरत है, तो क्या वो कारफ़ी नहीं, खबसूरत कहलाने के लिए चेहरे का खूबसूरत होना जरूरी है क्या?

काबिलियत हो तो मंजिल मिल ही जाती है, सपनों को सच करने के लिए किसी की इजाज़तजरूरी है क्या?

इुंसानियत हो तो हर रिश्ता अ्पना लगता है,

अपनापन जताने के लिए खून का रिश्ता ज़रूरी है क्या?

प्यार हो तो खामोशी भी बहुत कुछ कहती है,

हर एहसास को लप़ज़ों में कहना जरूरी है क्या?

पढना-लिखना काफ़ी नहीं क्या,

खुद को साबित करने के लिए कुछ बनना ज़रूरी है क्या?

जिंदगी अपने उसूलों पर जी जाए, तो क्या कम है, दुनिया की नज़रों में सफल होना जस्ूरी है क्या?

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एक घंटा पहले