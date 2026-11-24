वह तुम्हें तुम्हारे होने के अर्थ तक पहुँचा देता है।

ज़िंदगी का मर्म वो जानते थे,

इसलिए कभी फूल दिए, कभी काँटे।

फूलों ने मुझे क्षणिक सुख दिया,

काँटों ने स्थायी दृष्टि।

फूलों ने दुनिया दिखाई,

काँटों ने स्वयं से मिलाया।

आज समझ पाया हूँ—

प्रेम हमेशा सहलाता नहीं,

कभी-कभी वह घायल भी करता है,

ताकि भीतर का मनुष्य जन्म ले सके।

जो केवल फूल देता है,

वह शायद प्रसन्न रखना चाहता है...

पर जो समय आने पर काँटे भी देता है,

वह तुम्हें तुम्हारे होने के अर्थ तक पहुँचा देता है।

- हेमंत

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले