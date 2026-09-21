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और बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा

hasdew koshle

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                            हम वैचारिक बांझ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे मस्तिष्क में नहीं उपजा कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई विचार पूंजीवाद पर.!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माओवाद प्रताड़ना या अभिशाप पर..!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विस्थापन पर..!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंगल के अनकहे संवाद पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हमने खोजी आधुनिकता के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीचे दफन संस्कृति की लाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कि हमने गुण्डाधुर की तलाश
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम चुप हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जातिय दंभ के नाम पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश में होने वाली उन कई मौतों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों ये हत्या न होकर एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुष्ठानिक वध होता है..?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम वैचारिक बांझ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम चुप हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न पुंछने पर किसी पत्रकार को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मारा जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकतंत्र की चोली थाने में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतारा जाता है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम वैचारिक बांझ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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