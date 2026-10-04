खुद को तलाशना भी जरूरी है,

इस दुनिया की भीड़ में

खुद को तलाशना भी जरूरी है,

थोड़ी दूरी दुनिया से बनाके

खुद की दुनिया में रहना भी जरूरी है,



भागम-भाग की इस जिंदगी में

कहीं खो ना जाए खुद की हस्ती,

इसलिए अपनी हस्ती को

निखारना भी जरूरी है,

इस दुनिया की भीड़ में

खुद को तलाशना भी जरूरी है,



है जरूरी खुद से खुद का समय

थोड़ी खुद से बातें भी जरूरी है,

जरूरी है खुद के मन की सुनना

थोड़ी दिमाग से गद्दारी भी जरूरी है,

इस दुनिया की भीड़ में

खुद को तलाशना भी जरूरी है,



हो अगर नाराजगी खुद से

तो खुद को मनाना भी जरूरी है,

इस दुनिया की भीड़ में

खुद को तलाशना भी जरूरी है,

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले