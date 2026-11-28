शीर्षक: मातृभूमि का सम्मान

हर घड़ी होठों पर बस यही नाम हो,

जिस ज़मीं पर चलूँ, उसका सम्मान हो।



ख़्वाब की हर किरण में तिरंगा दिखे,

ज़िंदगी की लकीरों में भारत दिखे।



— हरि ओम सोनू

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11 मिनट पहले