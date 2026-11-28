धूप में, छाँव में, मुझमें भारत दिखे।

उम्र भर साँस में बस यही गीत हो,

हर सफ़र में वतन की सदा जीत हो।



चाँद-तारों में भी बस तिरंगा दिखे,

धूप में, छाँव में, मुझमें भारत दिखे।



— हरि ओम सोनू

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