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हिन्दी पर बोलना बेमानी लगता है

Hari Shankar

Hari Shankar

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                            हिन्दी दिवस पर हिन्दी पर बोलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेमानी लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपनी ही कक्षा में हिन्दी का भविष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजाना लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने हिन्दी को कितना जिया है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने हिन्दी को कितना सिखाया है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने हिन्दी के कितने दीप जलाए हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्यालय में हिन्दी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना समृद्ध किया है ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी किताबें बच्चों के हाथों में दीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने शब्द उनके मन में बोए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी अभिव्यक्ति को स्वर दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने मौन बच्चों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलना सिखाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए आज मंच से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी की महानता गिनाने के बजाय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन मेरे बच्चे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी पढ़ेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने विचारों को निर्भय होकर खोलेंगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन समझूँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैंने हिन्दी के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ किया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी दिवस पर हिन्दी पर बोलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सचमुच बेमानी लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक हिन्दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भाषण में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे विद्यालय के बच्चों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज़ में नहीं उतरती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक हर उत्सव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे अधूरा लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिन्दी दिवस पर हिन्दी पर बोलना बेमानी लगता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-हरिशंकर 'हरि'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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