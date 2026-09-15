अंतर्मन की देहरी पर

दुनिया की दिशाहीन गति में

मन जब थकने लगे

विचारों की उलझन में

दिल की धड़कन ही छलने लगे

लौट आना तब अंतर्मन की देहरी पर

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एक घंटा पहले