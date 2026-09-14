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हर जन के मन में बसा अपना ही गान हूँ।।

हरिदयाल तिवारी

हरिदयाल तिवारी

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                            मैं हिंदी हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंद की जुबान हूँ, हिंदुस्तान की शान हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभ्यता-सहजता की विश्व में पहचान हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी की महक हूँ, जन-जन का सम्मान हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत के हृदय में बसती अमर जुबान हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हिंदी हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंद की तरंग से हिमालय की छोर तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों के प्रवाह को सँभाले हर दौर तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी, कबीर, सूर, मलूक की मैं तान हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेमचंद, जायसी, रहीम की उड़ान हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हिंदी हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की मधुर लोरी, आँगन की पुकार हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँवों की चौपालों में गूँजता विचार हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन के हृदय की सहज-सरल आवाज़ हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों के बीच प्रेम का मीठा अंदाज़ हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हिंदी हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोली भले अनेक हों, भावों का मान हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की विविधता में एकता की तान हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जन के मन में बसा अपना ही गान हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हिंदी हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान की उड़ान हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व में बढ़ता मान हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्य की शक्ति हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृति की शान हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हिंदी हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षर-अक्षर में भारत का अभिमान हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द-शब्द में अपने संस्कारों का गान हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल भी थी, आज भी हूँ, कल भी महान हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की आत्मा की अमर पहचान हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं हिंदी हूँ।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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