ये पहाड़िन

सर्पिलाकार

सड़कों पर

बच्चा बाधे पीठ

पर

चल रही हैं

ये निरंतर

लिए हथोड़ा

हाथ में

सब तोड़ती

पत्थर ।

थोड़ा लीक से

हटकर

लोहे की जालियों

में सज गए पत्थर

ये पहाड़िन हैं

सीमा सड़क संगठन

की

कम लेकर

राष्ट्र को देती है

ज्यादा।

देश के निर्माण

में पक्का इरादा

दिन ढलने

का समय है

चूल्हा जलने

का समय है

सज गए हैं

पीठ पर बच्चे

ऊनी चादर में

लपेटे

झोपड़ी के पास

आकर थम

गए हैं

पांव उनके

पक रहे हैं

दाल -चावल

रेंग रहे हैं

सभी बच्चे

मेरे चमन के

मेरे वतन के

सबसे अच्छे

यही बच्चे

यही बच्चे ।

बात का कुछ

दौर है

यही उनका ठौर है

थक कर के

चूर है

कहीं नहीं मजबूर

हैं

और क्या

खायेगी

यह ज्यादा।

हंस पड़ी है

जोर से

ये पहाड़िन

ये पहाड़िन

लाल सुर्ख

गाल इनका

मेरे भारत

की है

आभा।

रचयिता -

-हंस नाथ यादव



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36 minutes ago