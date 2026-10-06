तूफान आता रहा है

तूफान

आता रहा है

तूफान जाता

रहा है

इंसान तूफान पर

मुस्काता रहा है ।

फेनिल लहरों में

फंसकर

फेनिल लहरों से

लड़कर

इंसान इतराता रहा

है

तूफान आता रहा

है ।

बाहों में हम को

झुलाता रहा है

बदला है

स्थला कृतियां

सभ्यता के

टुकड़ों को

हरदम उड़ाता

रहा है

रेत का अंधड़ चलाता रहा है

तूफान आता रहा

है

तूफान जाता रहा

है

खतरनाक है

हमारी गतिविधियां

विकास का पैमाना

उलझाता रहा

है

दबाव जनसंख्या का

जंगल उड़ाता

रहा है

लहरों पर

शासन किया है

हमने

प्रकृति को जहर

दिया है हमने

तूफान को

पैदा किया है

हमने

कार्बन उत्सर्जन

में हाथ बटाया है

हमनें

अपेक्षित तापमान

से ऊपर

इंसान गिड़गिड़ाता



रहा है

तूफान आता रहा

है

तूफान जाता रहा है



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42 मिनट पहले