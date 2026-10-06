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तूफान आता रहा है

Hans Yadav

Hans Yadav

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                            तूफान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आता रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफान जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान तूफान पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्काता रहा है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फेनिल लहरों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फंसकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फेनिल लहरों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान इतराता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफान आता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहों में हम को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुलाता रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदला है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्थला कृतियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभ्यता के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टुकड़ों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरदम उड़ाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत का अंधड़ चलाता रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफान आता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफान जाता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खतरनाक है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी गतिविधियां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास का पैमाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझाता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दबाव जनसंख्या का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जंगल उड़ाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शासन किया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति को जहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिया है हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफान को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैदा किया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्बन उत्सर्जन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में हाथ बटाया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमनें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपेक्षित तापमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से ऊपर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान गिड़गिड़ाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफान आता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफान जाता रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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42 मिनट पहले

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