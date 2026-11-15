दुपट्टा हवा में लहराने का वक्त नहीं है

दुपट्टा हवा

में लहराने का

वक्त नहीं है

झांसी के मैदान

से बोल रहा हूंँ

बाँध पकड़ी

मार झपट्टा

समस्याएं

तीतर - वितर

हो जाएंगी ।

उतार दे

समस्याओं का

लबादा

बना ले

दृढ इरादा

फेंक दे

आदर्श के

. मुलम्मे की

चादर

मां घूंघट में

थी तू घूंघट

में मत रहना

किचेन की

कथावस्तु नहीं

हो तुम !

बेटियां हो देश की

उपजे नए परिवेश

की

तैयारी है दुपट्टा

अभिषेक की ।

हाथ में तेरे

पोथियां

अशोक चिन्ह

टोपियां

सिंहनाद कर

दिखाना

सिंहनी हो

बेटियां ।

तोड़ दो

ए रंगभेद

तोड़ दो ये

रूढियां

सीमा से

सटी हो तुम

सीमा पर

डटी हो

तुम

पानी है पंजाब

का चल पड़ेगी

गोलियांँ।।



-हंसनाथ यादव



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एक घंटा पहले