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चल रहा हूं मैं निरंतर

Hans Yadav

Hans Yadav

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                            पानी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डूबी सड़क पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भीगी शर्ट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर चल रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हूँ मैं निरंतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेत की मेड़ों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव में अपनो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को खोकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ लिए जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की ठोकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रहा हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं निरंतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अलनीनों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानसून का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धान के पोंधे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थिरकते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भर गए हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताल पोखर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रहा हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं निरंतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फटी साड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग दी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीली साड़ी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मेरी प्रिय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोखर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास में बगुला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड़ा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लम्बी गर्दन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चोंच में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मछली दबाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हौले से ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ पड़ा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीपल वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ पर पंख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को खुजला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मछली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को निगल कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रहा हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं निरंतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल रहा हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं निरंतर।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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40 मिनट पहले

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