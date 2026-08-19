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बस्ती बंजारों की हो गई

Hans Yadav

Hans Yadav

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                            नहीं बचाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कश्ती तूने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस्ती बंजारों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिला दिए हस्ती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस्ती बंजारों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बगियाँ का माली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज खजाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब है खाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बजाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सब थाली?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिसक रही हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत माता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालत हो गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस्ती बंजारों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की हो गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जश्न मनाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोहदों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सितारों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जश्न मनाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उगते पुच्छल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जश्न मनाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं है देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखे मूल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कगारों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफानों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बची थी कश्ती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूफानों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बची थी हस्ती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों करते हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी मस्ती?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज, परिंदे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ नहीं सकते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी-कैसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातें हो गईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटा दिए हस्ती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी में बस्ती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंजारों की हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-हंस नाथ यादव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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38 मिनट पहले

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