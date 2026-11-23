चाहे ख़ुदा, एक दिन सफल होकर रहूँगा।

मेरा इम्तिहान हो रहा है,

चाहे ख़ुदा, एक दिन सफल होकर रहूँगा।

लेकिन उस दिन सिर्फ़ मैं ही रहूँगा,

साथ में मेरा कोई नहीं रहेगा।

— हानिफ अहमद लश्कर

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एक घंटा पहले