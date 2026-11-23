लोगों ने मुझे उदास समझ लिया।

ज़माने ने क्या समझा मुझे,

मेरी ख़ामोशी को मेरी हार समझ लिया।

हँसना क्या छोड़ा मैंने,

लोगों ने मुझे उदास समझ लिया।

- हनीफ़ अहमद लश्कर

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एक घंटा पहले