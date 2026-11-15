चंचल लहरें संगीत सुनाएँ पल-पल प्रतिपल

समुंदर

धीर गम्भीर

बहुत ही विशाल

नज़र आए अति मनोहर

पाओगे ना इसका ओर-छोर

भीतर इसके होती प्रति पल हलचल

चंचल लहरें संगीत सुनाएँ पल-पल प्रतिपल

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एक घंटा पहले