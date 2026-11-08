कितने बड़े दिल के घाव है छिपाए!!

जब-जब होंठों पे फूल सी मुस्कुराहट लिए,

हम ज़माने के सामने आए!

किसी ने न जाना इस मुस्कुराहट के पीछे,

कितने बड़े दिल के घाव है छिपाए!!

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एक घंटा पहले