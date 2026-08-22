सबकी पूरी ताकत हर लेती।
बीवी में जब बाली दिखता है।
बात करने लायक नहीं रहता।
बीवी में जब अब्दाली दिखता है।
दीदे फाड़ फाड़कर कर डराती।
बीवी में जब सुमाली दिखता है।
नौ देवियों के दर्शन होने लगते।
बीवी में जब धमाली दिखता है।
बातों बातों में उलझाने लगती।
बीवी में जब जुगाली दिखता है।
उसकी कभी समझ नहीं आती।
बीवी में जब जाॅली दिखता है।
सोहल कभी मना नहीं पाया।
बीवी में जब सवाली दिखता है।
-गुरदीप सिंह सोहल
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48 मिनट पहले
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