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बेटी सिर्फ़ घर की रौनक नहीं

G.S BHARTENDU

G.S BHARTENDU

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                            वो चुप है मगर ख़ामोश नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में पूरा आसमान लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की ज़िम्मेदारी है हाथों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है दिल में अपनी उड़ान लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पैदा हुई तो डॉक्टर ने कहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके घर में लक्ष्मी आई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर न जाने मैने सुना कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश बेटा हुआ होता तो अच्छा होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यहीं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी कहानी के दो चेहरे बन गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक, जिसपे समाज के तौर तरीके थोप दिए गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दूसरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे हर क़दम पर ख़ुद को साबित करना पड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें घर की लख्मी दिखी, दुर्गा तो कभी परी दिखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब उसने आसमान देखा और उड़ने का ख़्वाब देखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो दुनिया ने उसके हौसलों के पंख नहीं देखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अपनो से सवाल भी करती तो कैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अच्छी बेटियाँ बहुत सवाल नहीं करतीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर उसके भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आवाज़ थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर रोज़ कहती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं सिर्फ़ किसी की बेटी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी एक इंसान हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भी सपने हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने माँ की थकान देखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता की फ़िक्र समझी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई की आज़ादी देखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिस्से की उम्मीद बचाए रखी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वो हारी तो दुनिया के तानों के बीच छोड़ दिया गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब वो जीती तो किसी और के नाम से जोड़ दिया गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गिरी भी, छुप छुप कर के रोई भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हर बार, अपने आँसू पोंछकर फिर खड़ी हो गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि बेटी होना कमज़ोर होना नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटियां हर परिस्थिति में जीना सिखाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटियां ही तो दुनिया को दुनिया बनाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस समाज में जीना इतना भी आसान नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसे इतना मज़बूत बनाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद ले सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे इतना भरोसा देना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि दुनिया चाहे जितनी बार कहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम नहीं कर सकती,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वो मुस्कुराकर कह सके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं कोशिश करूँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सीखूँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं गिरूँगी तो उठूँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर अपने सपनों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझौता नहीं करूँगी।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी सिर्फ़ घर की रौनक नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो एक पूरी कहानी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें बचपन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िम्मेदारियाँ हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्ष हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सबसे ख़ूबसूरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस कहानी का आख़िरी पन्ना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद एक बेटी है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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