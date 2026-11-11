तू गौर से देख तू इंसान है !!

मुसलमान की दाढ़ी देखो,

हिंदुओं की चोटी देखो,

अरे यह तो ऊपरी पहचान है ।



खुदा का ईमान नहीं,

तो व्यर्थ है

आपका मुसलमान होना ।



राम की मर्यादा नहीं,

तो व्यर्थ है

आपका हिंदू होना ।



मुसलमान के टोपी देखो,

हिंदुओं का तिलक देखो,

अरे यह तो ऊपरी पहचान है ।



मोहम्मद का संदेश मालूम नहीं,

टोपी लगाना मुसलमान की पहचान नहीं,

मानवता का ज्ञान नहीं,

तिलक लगाना हिंदू की पहचान नहीं ,

अरे यह तो ऊपरी पहचान है।

तू गौर से देख तू इंसान है !!

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एक घंटा पहले