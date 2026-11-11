मुसलमान की दाढ़ी देखो,
हिंदुओं की चोटी देखो,
अरे यह तो ऊपरी पहचान है ।
खुदा का ईमान नहीं,
तो व्यर्थ है
आपका मुसलमान होना ।
राम की मर्यादा नहीं,
तो व्यर्थ है
आपका हिंदू होना ।
मुसलमान के टोपी देखो,
हिंदुओं का तिलक देखो,
अरे यह तो ऊपरी पहचान है ।
मोहम्मद का संदेश मालूम नहीं,
टोपी लगाना मुसलमान की पहचान नहीं,
मानवता का ज्ञान नहीं,
तिलक लगाना हिंदू की पहचान नहीं ,
अरे यह तो ऊपरी पहचान है।
तू गौर से देख तू इंसान है !!
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एक घंटा पहले
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