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फिर खामोशी से अपने सफर पर निकल

Goutam suthar

Goutam suthar

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                            जो चला गया, उसे लौटकर आने की दुआ मत कीजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ किस्सो को अधुरा ही अच्छा रहने दीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोड पर किसी का इंतजार जरूरी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपने कदमो को भी मुस्कुराने दीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आँसू गिर चुके हैं उन्हें गिरना छोड दीजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब आँखो मे नए मौसम उतर आने दीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शख्स उम्र भर साथ निभा नहीं सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ लोगो को बस यादो तक ही रहने दीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को हर बार इल्जाम देना भी ठीक नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तकदीर को भी अपना फैसला करने दीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंजिशों का बोझ बहुत भारी होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हे वक्त की नदी मे बह जाने दीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी किसी एक चेहरे की मोहताज नही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सुबह को नए उजाले के साथ आने दीजिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो आपका होकर भी आपका न रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे मोहब्बत का आखिरी सलाम कीजिए..
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर खामोशी से अपने सफर पर निकल जाएइ
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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42 मिनट पहले

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