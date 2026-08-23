मुझको गुजरे हुए तो जमाने हुए

मुझको गुजरे हुए तो जमाने हुए ।

' मैं जिंदा था ' किस्सा पुराने हुए ।।



मुझको जिंदा समझना भूल थी तेरी ,

छोड़कर पिंजड़ा परिंदा बेगाने हुए ।



अरे, मौत से कम नहीं तन्हा रहना,

जीने की ख्वाहिश तेरी याराने हुए ।



सोचा न था , कभी तन्हा रहना होगा ,

मेरी तन्हाई अब इश्क़ के तराने हुए ।



जीना हराम किया था जिसने जिंदगी मेरी ,

वही जनाजे में आने को दीवाने हुए ।



थक गया हूँ जिंदा लाश को ढोते - ढोते ,

सुपूर्द - ए - खाक में मिलकर कृष्ण ' अफ़साने हुए ।

- गोपी नाथ कृष्ण



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एक घंटा पहले