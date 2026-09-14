माया तू महान है , कण-कण में तेरी पहचान है ।
तेरी सत्ता के आगे ; नतमस्तक भी भगवान है ।।
माया कंचन, माया कामिनी ; माया ठगनी कहलाती ।
बिन माया काया नहिं टिकती ; कलियुग का यही ज्ञान है ।।
माया तू महान है , कण-कण में तेरी पहचान है ।
तेरी सत्ता के आगे ; नतमस्तक भी भगवान है ।।
माया में मस्ती , माया में हस्ती ; माया है बस्ती बस्ती ।
माया से ही मिलती है जग में , सबको मान-सम्मान है ।।
माया तू महान है , कण-कण में तेरी पहचान है ।
तेरी सत्ता के आगे ; नतमस्तक भी भगवान है ।।
माया तू है बड़ी जरूरी , तुझको रखना सबकी मजबूरी ।
"गिरिजा" कहे माया रह, मोह न रह ; इसी में कल्याण है ।।
माया तू महान है , कण-कण में तेरी पहचान है ।
तेरी सत्ता के आगे ; नतमस्तक भी भगवान है ।।
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32 मिनट पहले
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