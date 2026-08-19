मेरी आँख से तेरी याद का साया नहीं जाता,
दिल से तेरा नाम कभी मिटाया नहीं जाता।
तू दूर है मगर धड़कनों में आज भी रहता है,
ये कैसा रिश्ता है जो भुलाया नहीं जाता।
तेरी बातों की वो मिठास अब भी याद है,
वो पल चाहकर भी दिल से हटाया नहीं जाता।
कभी खामोश बैठूँ तो तेरा ख्याल आ जाता है,
इस दिल को तेरी यादों से बचाया नहीं जाता।
लोग कहते हैं वक़्त हर ज़ख्म भर देता है,
मगर हर दर्द वक़्त से मिटाया नहीं जाता।
तेरी तस्वीर नहीं, तेरी याद संभाल रखी है,
हर एहसास को अलमारी में छुपाया नहीं जाता।
कभी बारिश की बूंदों में तेरा चेहरा दिखता है,
कभी चाँद में तेरा अक्स नज़र आता है,
ये आँखें भी बड़ी बेबस हैं तेरी याद में,
इनसे हर बार आँसू छुपाया नहीं जाता।
हमने चाहा था तुझे अपनी दुआओं की तरह,
मगर हर चाहत का मुकद्दर पाया नहीं जाता।
तूने छोड़ दिया तो शिकायत भी क्या करें,
हर अपने को उम्रभर अपना बनाया नहीं जाता।
हम आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं शायद,
जहाँ से तेरा लौटना कभी आया नहीं जाता।
दिल कहता है एक दिन तू फिर सामने होगा,
मगर बीते हुए मौसम को बुलाया नहीं जाता।
कुछ लोग चले जाते हैं ज़िंदगी से यूँ ही,
पर उनका असर दिल से हटाया नहीं जाता।
मेरी आँख से तेरी याद का साया नहीं जाता,
चाहूँ भी तो तेरा ख़याल दिल से नही जाता।
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एक घंटा पहले
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