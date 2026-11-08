न मैं हिंदू, न तुम मुसलमान की पहचान

न कोई मज़हब दूर कर पाए।

हम सबकी पहचान अलग सही,

पर दिल में हिंदुस्तान एक ही।



छोटी-छोटी सोच को मिटाना है,

मिलकर नया भारत बनाना है।

यही मेरी कलम की पुकार है,

एकता ही भारत का असली श्रृंगार है।



नफ़रत की दीवारें अब गिरानी हैं,

मिलकर नई मिसाल बनानी है।

किसी की जीत में हम भी मुस्कुराएँ,

किसी के दर्द में हम भी साथ निभाएँ।



न मैं हिंदू, न तुम मुसलमान की पहचान,

सबसे पहले हम हैं इस मिट्टी की संतान।

जब तक दिलों में एकता का विश्वास है,

तब तक तिरंगे की शान हमारे पास है।

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55 मिनट पहले