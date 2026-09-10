वक्त का खेल लेखक गौरव पाल छत्रपति

वक्त के आगे चला नहीं ।

ना ही वक्त बदल पाएगा ।।

सब का एक समय है निश्चित ।

जो आया है वह जाएगा ।।

इस मायावी दुनिया में रहकर ।

माया ही खेल रचाया है ।।

सब मोह माया के चक्कर में ।

अपनों से ही दूर हुए ।।

इस मायावी दुनिया में अक्सर ।

अपनों ने ही नीच बताया है ।।

ये धर्म की बातें समझ ना पाते ।

मोहिनी अपना रूप दिखाया है ।।

सब मोह के चक्कर में आकर ।

मोहिनी को अपना सब कुछ बताया है ।।

जननी भी ये भूल जा रहे ।

मोहनी प्रचंड फैलाया है ।।

एक दिन ऐसा आएगा ।

जनानी को भी इच्छा समझकर ।।

यह स्वयं ही उसको खाएंगे ।

फिर अत्याचार के बढ़ते बढ़ते।।

भगवान धरा पर आएंगे।

फिर रूप लेंगे विकराल।।

धारा से पाप हटाएंगे।

गौरव पाल की रुकी कलम अब।।

शारदा के दर जाएं हैं।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

25 मिनट पहले