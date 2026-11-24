कुछ बोझ मेरे दिल में

कुछ बोझ मेरे दिल में सदा साथ है रहता

इक शक-ओ-शुब्हा का हो जैसे दरिया है बहता



इस दर्द-ए-दिल को मैं भला कैसे बयां करूँ

गर होता कोई अपना तो मैं काफी कुछ कहता

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एक घंटा पहले