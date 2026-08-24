वजह की तलाश न करो

खुशी किसी को मिलती नहीं,

गम किसी से बिछड़ता नहीं,,

हँसो यूँ ही मुस्कुराओ सभी,

जब दिल कहें यूं रो लो कभी।।

फूलों से सीखो मुस्कुराना हमेशा,

खिलता भी हमेशा,महकता भी हमेशा,,

काँटों की खुशियाँ उसके कठोरता में ही,

फिर भी उसे,इसका कोई गम ही नहीं।।

हँसना हमेशा बादलो की तरह,

लोग हैं सोचते,,गरज है वो रहा,,

विस्तृत आसमाँ में कहीं नहीं उसकी जगह,

फिर भी वो हमेशा मुस्कुराता रहा।।

मुश्किलों में हमेशा यूँ ही हँसते रहना,

कठिनाईयों से सदा अलविदा कहते रहना,,

जिंदगी में कभी खुशी की तलाश न करो,

मुस्कुराओ यूँ ही,,वजह की तलाश न करो।।

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एक घंटा पहले