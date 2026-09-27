उनकी हर तस्वीर में

उनकी हर तस्वीर में एक अलग ही दुनिया है सिराज़,

कमबख़्त हर बार मैं राहें भटक जाता हूँ।

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51 मिनट पहले