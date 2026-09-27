तुम कहते हो तो

तुम कहते हो तो चलो भूल जाते हैं तुमको,

बस यही एक बात, रोज़ याद रखनी होती है।

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50 मिनट पहले