क्यों न चाँद को चाँद ही रहने दिया जाए।

{"_id":"6ab89ce71fd973e7100b6303","slug":"g-pritam-giri-kyon-na-chaand-ko-chaand-hi-rahne-diya-jaye-2026-09-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0928 \u091a\u093e\u0901\u0926 \u0915\u094b \u091a\u093e\u0901\u0926 \u0939\u0940 \u0930\u0939\u0928\u0947 \u0926\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u090f","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}