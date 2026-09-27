एक बड़ी जंग

उलफ़त में रहना है एक बड़ी जंग,

न जाने किसने इसको दिल-ए-ख़्वाब कहा है।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

50 मिनट पहले