अगर आखिरी कायनात हो

इंतज़ार तो कर ही लेंगे अगले जन्म तक सिराज़,

मगर कहो, क्या हो अगर ये हमारी आखिरी कायनात हो।

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50 minutes ago