समंदर जब उरूज पे आता है

समंदर जब उरूज पे आता है तो नदियों को भूल जाता है

वो साहिल क्या वो कश्ती किया ना खुदा तक डूब जाता है

-फुरकान राही

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52 minutes ago