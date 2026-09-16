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कॉलेज से घर आते समय

Esha Shaw

Esha Shaw

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                            मां तुम कैसे समझ जाती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैं परेशान हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मैं कॉलेज से घर आती हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो तुम्हारे इतने प्रश्नों को सुनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अचंभे में पड़ जाती हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने तुमसे सीखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी खुशी से पहले दुसरो को खुश रखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने नहीं देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें अपने लिए कुछ लेते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम क्यों कुछ नहीं लेती अपने लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह प्रश्न बार-बार आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर फिर यह सोच कर रूक जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम्हारी खुशी तो हम सब में है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉलेज से घर आते समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मुलाकात उन तमाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां से होती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी ट्रेन में, कभी बस में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सब्जी मंडी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी मां मजबूरी करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर लौटते समय सफल गाड़ी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा संघर्ष बहुत बड़ा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा कर्तव्य बहुत बड़ा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी सीमा बहुत बड़ी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम इस विस्मित आकाश की तरह हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां हर किसी के लिए जगह है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम में दया, करुणा, ममता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब एक साथ भरा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर पूछा जाए सबसे सुंदर क्या है इस दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हर कोई कहेगा मेरी मां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी मां,हम सब की मां
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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