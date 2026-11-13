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एक छेनी का मौन क्षरण अमर हो गया।

Durgesh Chauhan

Durgesh Chauhan

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                            निस्तब्ध शिल्पागार में...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिला युगों से समाधिस्थ थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रथम प्रहार का निनाद गूँजा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भीतर कोई कथा जाग उठी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर प्रहार पर शिला ने...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही किरचें देखीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस धार में उसका स्वर छिपा था...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी को अपना शत्रु मानती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रहारों ने कुछ गढ़ा नहीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस आवरण झरते गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिला से पत्थर नहीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके भ्रम बिखरते गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिला आकार लेती रही...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धार क्षीण होती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक का मुख उज्ज्वल हुआ...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक की देह मौन होती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अंतिम किरच भी झर गई...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिल्पागार फिर निस्तब्ध हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रतिमा आराध्य बन चली...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शिल्पी धूल में लौट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युगों तक प्रतिमा पूजी गई...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके चरणों में दीप जलते रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर दिव्य रेखा के भीतर—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छेनी का मौन क्षरण अमर हो गया।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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