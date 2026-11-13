एक छेनी का मौन क्षरण अमर हो गया।

निस्तब्ध शिल्पागार में...

शिला युगों से समाधिस्थ थी।

प्रथम प्रहार का निनाद गूँजा—

और भीतर कोई कथा जाग उठी।



हर प्रहार पर शिला ने...

अपनी ही किरचें देखीं।

जिस धार में उसका स्वर छिपा था...

उसी को अपना शत्रु मानती रही।



प्रहारों ने कुछ गढ़ा नहीं...

बस आवरण झरते गए।

शिला से पत्थर नहीं...

उसके भ्रम बिखरते गए।



शिला आकार लेती रही...

धार क्षीण होती रही।

एक का मुख उज्ज्वल हुआ...

एक की देह मौन होती रही।



जब अंतिम किरच भी झर गई...

शिल्पागार फिर निस्तब्ध हो गया।

प्रतिमा आराध्य बन चली...

और शिल्पी धूल में लौट गया।



युगों तक प्रतिमा पूजी गई...

उसके चरणों में दीप जलते रहे।

पर हर दिव्य रेखा के भीतर—

एक छेनी का मौन क्षरण अमर हो गया।

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1 hour ago