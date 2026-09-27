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" टप-टप बनी मुसीबत मेरी "

DrPradeep Gupta

DrPradeep Gupta

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                            " टप-टप बनी मुसीबत मेरी "
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना शेर से नहीं डरता मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना टपके से डर जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश जब छत पर बरसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचूँ कहाँ मैं छिप जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टप-टप करती बूँदें आती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फर्श पूरा गीला कर जाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाल्टी रखूँ, बर्तन रखूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी बूँद रुकने नही पाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेर अगर जंगल से आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उससे भी लड़ जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर घर की छत टपकने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किससे जाकर उसे रुकवाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इधर-उधर, इस कमरे में, उस कमरे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टपके ने हाहाकार मचाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बर्तन-भाड़े सब भर डाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी पानी रुक नहीं पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं किताबें भीग न जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सामान न खराब हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच-सोच मन घबराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टपका पल-पल मुझे सताए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात हुई तो नींद न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टप-टप शोर सुनाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँख लगे तब बूँद गिरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से टपका मुझे जगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टपका बनी मुसीबत मेरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब छत की मरम्मत करवाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश चाहे जितनी बरसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टपके को रुकवाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— प्रदीप बाबू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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