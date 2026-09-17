“राम नाम बन जाए सहारा”

“राम नाम बन जाए सहारा”

राम सिया जु हृदय में बसते,

राम नाम जो सुमिरन करते।

महिमा उनकी क्या मैं गाऊँ,

कण-कण में प्रभु दर्शन पाऊँ।

जय सियाराम, जय-जय सियाराम,

मन में बस जाए राम का नाम।

जय सिया राम, जय-जय सियाराम,

जीवन का आधार प्रभु हैं।

जब-जब मन में छाए अंधियारा,

राम नाम बन जाए सहारा।

टूटे मन को धीर बंधाएँ,

भटके हुए को राह दिखाएँ।

जय सिया राम, जय-जय सियाराम,

हनुमत तेरे चरणों में आऊँ,

राम भक्ति का दीप जलाऊँ।

तुम्हारी कृपा जो हम पर होवे,

हर मुश्किल पल भर में खोवे।

जय सिया राम, जय-जय सियाराम,

राम नाम की ऐसी ज्योति,

मिट जाए मन की दुविधा हर एक छोटी।

प्रेम से जो कोई शीश झुकाए,

रघुवर उसके कष्ट मिटाएँ।

जय सिया राम, जय-जय सियाराम,

दरस दिखा दो बाबा मेरे,

नैया पार लगा दो।

राम-सिया का नाम सुनाऊ,

जीवन धन्य बना दो।

-प्रदीप बाबू

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20 मिनट पहले