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“राम नाम बन जाए सहारा”

DrPradeep Gupta

DrPradeep Gupta

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                            “राम नाम बन जाए सहारा”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम सिया जु हृदय में बसते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम नाम जो सुमिरन करते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महिमा उनकी क्या मैं गाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में प्रभु दर्शन पाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सियाराम, जय-जय सियाराम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में बस जाए राम का नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सिया राम, जय-जय सियाराम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का आधार प्रभु हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब मन में छाए अंधियारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम नाम बन जाए सहारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे मन को धीर बंधाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटके हुए को राह दिखाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सिया राम, जय-जय सियाराम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत तेरे चरणों में आऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम भक्ति का दीप जलाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी कृपा जो हम पर होवे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुश्किल पल भर में खोवे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सिया राम, जय-जय सियाराम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम नाम की ऐसी ज्योति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट जाए मन की दुविधा हर एक छोटी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम से जो कोई शीश झुकाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रघुवर उसके कष्ट मिटाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सिया राम, जय-जय सियाराम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरस दिखा दो बाबा मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैया पार लगा दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-सिया का नाम सुनाऊ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन धन्य बना दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-प्रदीप बाबू
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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