सदा के आखी क तारा बन गइलू हो तू

ओ री चिरैया

नन्हकी गौरैया

अबकी अंगनवा

काहे के नाही देखायलू हो तू ?



खेत-कियरिया

गेहूं के बलियां

काहे के ई बरस

दाना चुगे ना अइलू हो तू ?



जेठ-दुपहरिया

कसोरा में हम रखी पनिया

काहे के अबकी

पियासल नाही हो तू ?



हमार माई के दुअरिया

आउर हमरे बाबा के मुंडेरवा

काहे के नाही

फुदकत-मंडरात मिले अइलू हो तू ?



बचपने के लड़कोइया

सयान भये खेली अठखेलिया

हमेसा संग परछाई बनल रहलू हो तू ।



जिगरे के बतिया

अब केसे कही हम सखिया

एक ठे कहे के आपन रहलू हो तू ।



बीत गइले फगुनवा

बौरा गइली अमिया

हरियरे निमिया के डरिया

पे चहके नाही अइलू हो तू ।



मेड़-ड्योढ़िया

सूप-ओखरिया

सब-के-सब सून कर गइलू हो तू ।



भइल बिहनवा !

छोड़ देलू मुंडेरवा,

उड़ चलू अकसवा

सदा के आखी क तारा बन गइलू हो तू ।

- सुषमा सिंह

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले