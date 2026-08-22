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कि मै, मै हो जाऊं

Dr. Srk

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                            कि मै, मै हो जाऊं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी जी करता है, कि मै, मै हो जाऊं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोजमर्रा के आपा धापी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै कभी मददगार हूं, कभी खरीदार हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी चालक हूं, कभी यात्री
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक कार्य करनी है पूरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन, उस समय, उस पल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो किसीसे भाग नहीं रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ बन नहीं रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो स्वयं को व्यस्तता में न ढूंढ रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो एक पंछी को गोते लगाता देखता रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गिलहरी को सरपट रेंगता देखता रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक वृद्ध नानी की झुर्रियों में जीवन देखे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मै, जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक गीत जो बचपन में सुनी, उसे गुनगुनाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कप चाय में, हवा, जल, मिट्टी का एहसास करे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अलसाय दोपहर, हवा की झोंके से सो जाये।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मै,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके लिए सोचे, जो जीवन भर पानी ढोते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके लिए करे, जो पुश्तों हल सा जूझते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके लिए कहे, जिनकी ज़ुबां सदियों से नहीं खुले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंतु एक भय कचोटता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सलाख टूट गए सदा के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नहीं सोचने की सुविधा कहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नहीं करने का आराम कहां
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ नहीं कहने का चैन कहां।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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