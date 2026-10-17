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जीवन की बाती एक दिन बुझ जाती है

Dr. Srk

Dr. Srk

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                            जीवन की बाती जब जले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की बाती एक दिन बुझ जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इतलाह कर कभी अचानक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी स्मरण करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुल मिलाकर क्या था, क्या नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक वह एक शोर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक वह एक सफ़र है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें कुछ स्थिर नहीं रहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मांड की विशाल परिपेक्ष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणिक भी नहीं जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण भी नहीं जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है परंतु दृष्टि ब्रह्मांड के सापेक्ष
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनेक पलसफे गढ़ता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनेक सिद्धांत स्थापित करता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनेक इतिहास रचता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनेक सेहरा बांधता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रयास करता वह, करे स्वयं पर गर्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की है वह इस धरती के लिए महत्वपूर्ण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है निःसंदेह उसका यहां सह अस्तित्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतः सदियों पत्थरों पर अंकित प्रतीक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंथन की उसने हजारों साल अंतः मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई हो कारण इस संसार अवतरित तन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं उत्तर अंतिम स्वरूप, कभी हुआ संभव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधि अनेक, प्रयास स्वयं, अनुभव ही संभव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहां से करे लेखा जोखा हो पूर्ण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन सा दौर रहा महत्वपूर्ण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं के लिए जिया जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के लिए किया जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीते जी उनसे पूछा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने के उपरांत कोई कहा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सके तो लिख देना स्मरण जो आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जाने कल याद आए न आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की बाती एक दिन बुझ जाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इतलाह कर कभी अचानक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी स्मरण करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुल मिलाकर क्या था, क्या नहीं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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