आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Jhud ki pahchano
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

“ख़ुद को पहचानो”

Dr. Shiv

Dr. Shiv

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            “ ख़ुद को पहचानो”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर नैतिक दीप है, जगमग करता रोज़ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य मार्ग पर चल पड़े, मिटे अंधियारी सोच ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईमानदारी की डगर, कठिन सही पर साफ़ ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ छल से दूर रहो, यही जीवन का लक्ष॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की आवाज़ सुनो, अंतरात्मा का मान ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चाई से ही बढ़ सके, जीवन का सम्मान ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन दौलत सब क्षणिक, चरित्र अमर प्रकाश ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य पथ पर जो चले, वही बने ख़ास ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिन समय में भी रखो, ईमान का सहारा ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैतिकता से जग सजे, जीवन हो उजियारा ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों पर जो असर, हर निर्णय से होय ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य मार्ग अपनाइए, यही जीवन का सोय ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे कर्मों से बने, उज्ज्वल जीवन चित्र ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईमानदारी की डगर, सबसे सुंदर मित्र ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैतिकता का दीपक, जलता रहे निरंतर ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-प्रकाश से सजे, जीवन पथ निरंतर ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-शिव राय पुरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
27 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree