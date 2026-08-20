“ख़ुद को पहचानो”

“ ख़ुद को पहचानो”



भीतर नैतिक दीप है, जगमग करता रोज़ ।

सत्य मार्ग पर चल पड़े, मिटे अंधियारी सोच ॥



ईमानदारी की डगर, कठिन सही पर साफ़ ।

झूठ छल से दूर रहो, यही जीवन का लक्ष॥



मन की आवाज़ सुनो, अंतरात्मा का मान ।

सच्चाई से ही बढ़ सके, जीवन का सम्मान ॥



धन दौलत सब क्षणिक, चरित्र अमर प्रकाश ।

सत्य पथ पर जो चले, वही बने ख़ास ॥



कठिन समय में भी रखो, ईमान का सहारा ।

नैतिकता से जग सजे, जीवन हो उजियारा ॥



दूसरों पर जो असर, हर निर्णय से होय ।

सत्य मार्ग अपनाइए, यही जीवन का सोय ॥



सच्चे कर्मों से बने, उज्ज्वल जीवन चित्र ।

ईमानदारी की डगर, सबसे सुंदर मित्र ॥



नैतिकता का दीपक, जलता रहे निरंतर ।

सत्य-प्रकाश से सजे, जीवन पथ निरंतर ॥

-शिव राय पुरी



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27 मिनट पहले