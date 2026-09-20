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                            अंधेरों की बिसात पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीया जला के देख ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे गिराए जो समय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू मुस्कुरा के देखले!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर की यह दीवारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको रोक ना पाएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की ये मशालें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह नई दिखाएँगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू चालाकी से दूर रह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझदारी को ढाल बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम शब्दों के तीरों से ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधर्म का तू काल बन!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकनीकी इस दौर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवता का धर्म संभाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मशीन जब हावी होने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू संस्कारों का रूप ढाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के बेतुके आदेश की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुलामी तू अब छोड़ दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रोकती है तुझे आज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन ज़ंजीरों को तोड़ दे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठ खड़ा हो ऐ मुसाफ़िर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कोई ना मलाल हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे हर एक कदम पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत का गुलाल हो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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