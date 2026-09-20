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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Daftarnama: karyashaili ki daastaan (bhaag 1)
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दफ़्तरनामा: कार्यशैली की दास्तान

Dr Preeti

Dr Preeti

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आदेश मिला है अफ़सर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन कहता है—"कर दो पालन!"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वही मन मन ही मन बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"कर लो थोड़ा-बहुत विलंबन।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीमी गति से काम बढ़ाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातें घुमाओ, वक़्त बिताओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज़-रोज़ इस कुर्सी पर तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से ही छलावा करते जाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ठहरो... पूछो ज़रा दिल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कैसा 'अपना और पराया'?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस रोज़ी से पेट पला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको भी क्या 'ग़ैर' बताया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम तो आखिर अपना ही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह सच भी स्वीकार करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मस्तिष्क की सोच अलग है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न एक मशीन सा व्यवहार करो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई एक साँचा ऐसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर मन को ढाल सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मेधा की अपनी तासीर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न एक ढर्रे पर चाल चले!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझन में डूबे मन को तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे कितना भी ज्ञान सिखाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तस्दीक बिना सही दिशा के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यर्थ न अपनी प्रेरणा बहाओ!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना रोज़-रोज़ आदेश मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना झूठे संबल की आस रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो इस पटल पर उतरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका स्व-विवेक ही पास रहे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर प्रेरणा खत्म हो चुकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दिल में बस मलाल रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो त्यागपत्र तुम सौंप के हटो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना मन में कोई सवाल रहे!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदेशों की सीमा से परे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब काम ही पहचान बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब दफ़्तर की यह मेज़ तुम्हारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधना का एक स्थान बने!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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