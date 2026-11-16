जीने की वजह बना दे चेहरा।

एक उम्मीद जगा दे चेहरा,

दिल को राह दिखा दे चेहरा।

सूनी आँखों के इस मौसम में,

कोई एक ख़्वाब सजा दे चेहरा।



एक उम्मीद जगा दे चेहरा,

चेहरा ऐसा कि दिखे चेहरा।

तेरी आमद से महक उठे दिल,

ऐसा एक रंग जमा दे चेहरा।



मेरे ख़्वाबों की ताबीर बने,

मेरी चाहत की तस्वीर बने।

मेरे बिखरे हुए लम्हों को,

फिर से जोड़ बना दे चेहरा।



एक उम्मीद जगा दे चेहरा,

चेहरा ऐसा कि दिखे चेहरा।



तेरी उम्मीद से वाबस्ता हूँ,

तेरी चाहत में ही ज़िंदा हूँ।

मेरे दिल की ख़ामोशी में,

कोई एक गीत सुना दे चेहरा।



मेरे नज़्मो-गुमाँ ऐसे हैं,

कुछ अनकहे अरमाँ जैसे हैं।

तेरी रंगत से खिल उठें जो,

ऐसा एक रंग चढ़ा दे चेहरा।



एक उम्मीद जगा दे चेहरा,

चेहरा ऐसा कि दिखे चेहरा।



जब भी दुनिया उदास लगे,

हर इक मंज़र निराश लगे।

मेरी बुझती हुई निगाहों में,

एक दीप जला दे चेहरा।



न कोई शिकवा, न कोई गिला,

बस थोड़ा-सा प्यार मिले।

इस वीरान-सी ज़िंदगी में,

जीने की वजह बना दे चेहरा।



एक उम्मीद जगा दे चेहरा,

दिल को राह दिखा दे चेहरा।

मेरी हर सुबह तेरे नाम रहे,

ऐसा ख़्वाब दिखा दे चेहरा।



एक उम्मीद जगा दे चेहरा...

चेहरा ऐसा कि दिखे चेहरा...

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एक घंटा पहले