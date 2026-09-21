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मर्द हो तो वलात्कर न करना ...

Dr Mahesh

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                            जहाँ न नारी का सम्मान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे बसेंगे वहाँ भगवान?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी बिन यह जग अधूरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी बिन तो रब भी अधूरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी से ही मुमकिन हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों भरा सांझ-सवेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों का अंबार हैं नारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता का दुलार हैं नारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन का पावन प्यार है नारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम से भरा संसार हैं नारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मर्दों की सोच बुरी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल भी बुरी थी,आज बुरी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता, द्रौपदी और निर्भया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैवानियत की भेंट चढ़ी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सतयुग हो या त्रेता युग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वापर हो या कलयुग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी के दमन की चीखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूंज रही हैं हर एक युग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हत्या,बलात्कार,चीरहरण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल होता नारी का शोषण
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःशासन का ओढ़ के चोला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गली-गली घूम रहे रावण
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलो सोच और बनो उपकारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे मर्द बचाते दामन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बेचारी न तारण की अधिकारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी तो हैं गंगा सी पावन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुषों का अभिमान है नारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घर का सम्मान है नारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह तो है जगत कल्याणी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़मीं और आसमान है नारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत माँ की जय हम करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी की हम पूजा करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी की महिमा निराली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्गा, काली, शेरावाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नया वक़्त हैं ,नया हैं ज़माना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारी संग अब कदम बढ़ाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन लो अब दुर्व्यवहार न करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्द हो तो बलात्कार न करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ न होगा नारी का सम्मान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदापि न बसेंगे वहाँ भगवान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-महेश यादव
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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