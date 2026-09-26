आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Amar Validadani Shaheed Bhagat Singh
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

अमर बलिदानी शहीद भगत सिंह

Dr Mahesh

Dr Mahesh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            भगत सिंह ओ अमर बलिदानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमन करे हम सब हिंदुस्तानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वतन की ख़ातिर कैसे जीना,तुमने हमें सिखाया हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वतन पर हँसकर कैसे मरना,यह पावन पाठ पढ़ाया हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब गोरों का दमन-चक्र था,चीख रही थी भारत-माटी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जलियाँवाले बाग में बरसी थी गोलियों और खूनी लाठी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुल्मों की उस ज्वाला को,तुमने निज उर में धारा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में ले क्रांति-पताका,गोरों की सत्ता को ललकारा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उफनती उम्र, नया जोश था,सुंदर सपने, घर-बार भी थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृभूमि की बलिवेदी पर,त्याग दिए जो प्राण-धार भी थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाकर दुल्हन आज़ादी को,सर्वस्व न्योछावर कर डाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असेंबली में गूँजा धमाका,बधिर कानों में भूचाल ला डाला
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज़ादी के गाकर तराने,हँसते-हँसते शहीद हो गये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंकलाब का लगाकर नारा,सदा के लिए अमर ही गये
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंग दे बसंती' की तान पर,गर्व से तुम सीना तान गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत माँ का वो दुलारा सितारा,फाँसी का फंदा चूम गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें नाज़ है तेरी शहादत पर,संकट में जो कभी टूटे नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माफ़ीनामा फाड़कर फेंका,प्राणों की ख़ातिर कभी झुके नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें नमन वीर भगत सिंह,तुम भारत का स्वाभिमान हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर-अजर इस राष्ट्र-गगन के,तुम अभिमान हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी फाँसी की वो रस्सियाँ,,इंकलाब का पैगाम बनीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दी तुमने जो आहुति स्वदेश हित,युगों-युगों का स्वाभिमान बनीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसा सच्चा बेटा पाकर,धन्य हो गई भारत मात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर रहेगी तेरी शहादत,अमर रहेगी तेरी गाथा !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
31 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree